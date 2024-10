Cor 5 gennaio 2022 Auto in fiamme al mercato di Cagliari Sul posto i Vigili del fuoco della centrale operativa cagliaritana e i Carabinieri. E´ molto probabile che possa trattarsi di un atto intimidatorio e le fiamme possano essere state appiccate volontariamente



CAGLIARI - Un infermo di fiamme. I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti a Cagliari in via Cocco Ortu (fronte mercato San Benedetto) per l’incendio di quattro automobili regolarmente parcheggiate. La squadra arrivata sul posto ha messo subito in sicurezza la zona con l’aiuto di un’autobotte arrivata sempre dalla sede centrale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. E' molto probabile che possa trattarsi di un atto intimidatorio e le fiamme possano essere state appiccate volontariamente.