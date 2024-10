video Cor 6 gennaio 2022 Metà mandato, decalogo per il rilancio

Forza Italia indica la strada: intervista «Subito un'azione rigeneratrice partendo dalla Giunta». Marco Tedde e il direttivo di Forza Italia ridisegnano gli obbiettivi e l´attività amministrativa indicando un nuovo percorso per dare impulso all´economia cittadina e rilanciare l´azione politica. «Gestire con fermezza e lungimiranza i rapporti con l´Udc». Le sue parole



ALGHERO - Giro di boa per l'Amministrazione Conoci e la coalizione di Centrodestra che guida la città di Alghero. Tempo di bilanci per il partito di maggioranza relativa, Forza Italia, che in occasione dell'ultima riunione del direttivo locale presieduto dall'ex sindaco e Consigliere regionale Marco Tedde, rivendica «la pressante esigenza di disegnare il nuovo orizzonte politico, amministrativo e sociale e dare corpo alle aspettative degli algheresi». E' un'analisi profonda quella degli, alla luce anche delle recenti turbolenze innescate dall', con cui «serve fermezza e lungimiranza nel gestire i rapporti». «Occorre una vigorosa azione rigeneratrice dall'azione politica, partendo dalla composizione della Giunta e dalla attribuzione delle deleghe, che dovranno anche prevedere quelle alla programmazione e alla resilienza». In quest'ottica quello scaturito dal direttivo è un vero e proprio "decalogo" per il rilancio: una sorta di "cruscotto-amministrativo" di azioni qualificanti per imprimere la svolta post-pandemica.Impulso vero alla programmazione; forte rilancio del settore commerciale con la definizione di un quadro di azioni in grado di rivitalizzare il tessuto economico cittadino; predisposizione di un piano di rifunzionalizzazione delle strutture pubbliche oggi inutilizzate o decadenti; avvio di processi d'integrazione dell'agro e delle periferie alla città; rinnovata attenzione al decoro urbano ed alle concessioni demaniali esistenti, partendo dal Lido. Ed ancora: predisposizione di un piano straordinario per gli asfalti; attenzione massima ai grandi progetti per Surigheddu e Mamuntanas, il Pala Congressi e la Strada Sassari-Alghero; la costruzione di un moderno e funzionale palazzetto sportivo; un tavolo di confronto permanente con la Regione sulla sanità.Sono questi i principali temi su cui Forza Italia è pronta a rilanciare l'alleanza di governo cittadino, prendere per mano Mario Conoci e alleati, disegnando un nuovo orizzonte per la coalizione e la città di Alghero. Da parte le turbolenze che hanno contraddistinto gli ultimi tempi, è il momento di dare nuovo impulso all'attività amministrativa, così da affrontare il mutato scenario economico e sociale, con le imprese e le famiglie che si apprestano a vivere un periodo difficile e la sanità territoriale che attraversa un momento delicato che rischia di diventare ancora più complicato. E' in questo quadro, passati due anni e mezzo dalla vittoria elettorale, che Marco Tedde e il direttivo di Forza Italia ridisegnano gli obbiettivi di governo e chiedono agli alleati di ridefinire gli indirizzi del programma elettorale, stabilire priorità e urgenze.«E' necessario che la Giunta, le forze politiche della coalizione e i gruppi consiliari diano corpo a scelte amministrative e politiche rapide, decise e precise, che siano un chiaro segnale di attuazione del patto elettorale che abbiamo stretto con gli algheresi». In quest'ottica, per Forza Italia diventa indispensabile, «un'intelligente ed incisiva ridefinizione della squadra di governo, effettuata sulla focalizzazione dei rinnovati obbiettivi amministrativi e sui nuovi equilibri venutisi a creare». C'è poi da sgombrare il campo dalle fisiologiche incomprensioni e gestire con intelligenza le ambizioni e i rapporti con l'(partito attualmente non rappresentato nell'esecutivo) - sottolineano dal direttivo di Forza Italia - per avere subito «una giunta capace di sapersi muovere alla stregua di una squadra, sotto la regia del sindaco. Esattamente quello che deve imparare a fare la maggioranza, riuscendo ad atteggiarsi in modo coordinato e armonico». Insomma, la sfida è rilanciata, sarà adesso importante non perder tempo, mai tanto prezioso, e trovare le giuste risorse.