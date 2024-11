video Cor 18 gennaio 2022 Camper rom in fiamme in Piazza San Marco



Nuova emergenza sociale ad Alghero. In fiamme la roulotte in Piazza San Marco a Fertilia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di stato: indagini in corso per risalire alle cause del rogo. Famiglia rom, con diversi bimbi a carico, senza casa: secondo le prime indiscrezioni non ci sarebbero feriti. Le immagini dei soccorsi