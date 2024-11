Cor 20 gennaio 2022 Il camping Porticciolo cerca personale Numerose le figure richieste. E´ richiesto il Super green pass per il colloquio e l´eventuale assunzione lavorativa. Di seguito tutti i dettagli e le figure scoperte



ALGHERO - Il camping Villaggio Torre del Porticciolo di Alghero, situato nell'omonima baia, avvia una ricerca di personale per la stagione turistica 2022 e professionisti da inserire immediatamente in organico. Queste le specialità richieste: Cuoco ed Aiuti Cuoco per il proprio ristorante (esperienza pregressa, capacità organizzative e di relazione con il team di cucina e della sala. Residente in loco oppure vitto e alloggio in azienda. Durata contratto: Maggio / Ottobre Durata contratto: 6 mesi Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato).



Potatore da inserire immediatamente in organico (Lavoro a tempo determinato, full time. E' richiesta esperienza. Poichè non viene fornito alloggio, è consigliabile residenza ad Alghero o Comuni limitrofi); Addetti alle pulizie full time, part time e con possibilita' di contratto a lungo termine (preferibilmente automuniti e residenti nel comune di Alghero - Olmedo - Sassari e zone limitrofe); Manutentore con esperienze elettriche ed idrauliche (contratto full time a lungo termine, preferibilmente automuniti e residenti nel comune di Alghero - Olmedo - Sassari e zone limitrofe. E' indispensabile esperienza pregressa).



Per potersi candidare è possibile inviare il proprio curriculum all'indirizzo curriculum@torredelporticciolo.it oppure via fax allo 079919212. E' richiesto il Super green pass per il colloquio e l'eventuale assunzione lavorativa.