Cor 12:13 Porta una sedia in Piazza Civica: assemblea Domenica 27 luglio, ore 19.30, assemblea in Piazza per dibattere di spazi pubblici: in assenza di panchine, l´invito degli organizzatori a tutti i cittadini è quello di portarsi da casa una sedia dove potersi accomodare



ALGHERO - «Le piazze sono spazi pubblici, di tutti noi, spazi di aggregazione, di gioco, di chiacchere, per grandi e piccini, per ricchi e per poveri, dove si socializza e si sta insieme agli altri. Visto che ci hanno tolto tutte le panchine, portiamo la sedia da casa». Mai assunto poteva meglio descrivere l'oggetto dell'auto-convocata riunione in Piazza Civica ad Alghero - domenica 27 luglio, ore 19.30 - per dibattere di spazi pubblici. «Una piazza storica ridotta a una mangiatoia» è l'urlo della Collettiva Dignitat e il Collettivo Alghero Antifascista, tra i co-organizzatori dell'assemblea pubblica. «Solo tavolini, lavoratrici e lavoratori sfruttati, e una città svenduta sull’altare della turistificazione». Considerato che il Comune di Alghero ha eliminato tutte le panchine e sedute pubbliche, l'invito a tutti i cittadini è quello di portarsi da casa una sedia dove potersi accomodare in piazza.



Foto d'archivio