Chiusa la Variante del Calich. Code e proteste verso l´aeroporto

S.A. 11:18 Chiusa la Variante del Calich

ALGHERO - Disagi e proteste ad Alghero per la chiusura della Variante del Calich, la strada statale che collega Alghero a Fertilia, passando per la zona del Calich. Recentemente sono stati avviati alcuni lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto "Calich I" sulla variante, al km 0+780 ma questo intervento, in piena stagione turistica, sta causando molti problemi alla circolazione, in particolare diretta al vicino aeroporto Riviera del corallo. Le rimostranze e le segnalazioni degli automobilisti riguardano anche la vecchia strada verso lo scalo, che a seguito della chiusura di un tratto della Variante, si trova ad accogliere un via vai continuo di bus e mezzi di vario tipo, e non è stata adeguatamente sistemata. Tutto questo succede nei mesi estivi, i più trafficati dell'anno, e con evidenti conseguenze nel traffico rallentato e le continue code a cui sono sottoposti residenti, turisti e autisti di autobus, taxi e Ncc. Senza contare il pericolo di incidenti.