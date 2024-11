Cor 20 gennaio 2022 «Guardia Grande da terzo mondo» Niente acqua potabile da mesi: polemiche. A far proprie le sollecitazioni e lamentele degli abitanti della borgata è il consigliere comunale del partito democratico, capogruppo in aula ad Alghero, Mimmo Pirisi.



ALGHERO - Da oltre tre mesi gli abitanti di Guardia Grande, attività comprese, non hanno acqua potabile. Servizio che viene garantito da Abbanoa - si fa per dire - con autobotti. Costringendo i residenti a riempire quotidianamente i bidoni per l'utilizzo domestico. «Una vergogna, servizio da terzo mondo». A far proprie le sollecitazioni e lamentele degli abitanti della borgata è il consigliere comunale del partito democratico, capogruppo in aula ad Alghero, Mimmo Pirisi.« Chiediamo al sindaco di uscire una volta per tutte dal torpore e prendere posizione nei confronti di Abbanoa, anche gli abitanti delle borgate hanno diritto e meritano un servizio efficiente».



Nella foto: l'autobotte nel piazzale di Guardia Grande