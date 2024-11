Cor 20 gennaio 2022 Servizio Civile Universale: 7 posti a Sorso Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha pubblicato nel proprio sito istituzionale il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale: Il Comune di Sorso potrà accogliere 7 volontari



SORSO - Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha pubblicato nel proprio sito istituzionale il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. I progetti previsti dal Comune di Sorso per l’annualità 2022 sono in tutto 4 per un impiego totale di 7 giovani. Progetto Ufficio Cultura “Promuovere la cultura, la lettura e la storia locale in Sardegna”: n.2 volontari di cui uno destinato a GMO (giovani con minori opportunità); Progetto Ufficio Cultura “Sardegna, insula mirabilis. Volontari per la promozione del territorio”: n.1 volontario; Progetto Ufficio Ambiente "I polmoni delle città: percorsi di tutela ambientale e riqualificazione urbana”: n.3 volontari; Progetto Ufficio Tecnico “Occhio al rischio: volontari che diffondono la cultura della prevenzione”: n.1 Volontario



Il Bando integrale con tutte le informazioni è disponibile sul sito del Comune di Sorso. Requisiti per l’ammissione alla selezione Possono presentare domanda i giovani: in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Scadenza bando e modalità di partecipazione



La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14 del giorno 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. I progetti si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero, e avranno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.