Open day al Tecnico di Alghero

ALGHERO - Sabato 22 gennaio dalle ore 16,00 alle 19,00 presso le due sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di via Diez e di via Degli Orti in Alghero si concluderà il ciclo di Open day programmati dall’istituzione scolastica come supporto rivolto ai ragazzi e alle loro

famiglie che stanno per concludere il ciclo di studio della scuola media e che, entro il 28 gennaio, dovranno fare l’iscrizione negli istituti superiori cittadini per proseguire il percorso scolastico.



L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” nelle sedi di via Diez e di via Degli Orti in Alghero con i suoi indirizzi di studio Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri); Amministrazione Finanza e Marketing ad indirizzo Sportivo (ex Ragionieri); Tecnico Economico Turistico; Elettrotecnica, Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni pre-

senterà alle famiglie la corposa offerta formativa e le possibilità occupazionali, o di ulteriore continuazione di studi universitari, che potranno essere perseguite con il conseguimento del titolo di studio tecnico.



Sabato 22 gennaio dalle ore 16,00 alle 19,00 presso le due sedi dell'Istituto di Istruzione Superiore "Angelo Roth" di via Diez e di via Degli Orti in Alghero; la scuola incontrerà tutti coloro che vorranno avere informazioni utili per la giusta scelta del proprio futuro formativo.

tivo. In particolare si ricorda che le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria sono aperte sino al 28 gennaio.