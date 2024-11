S.A. 24 gennaio 2022 Violenza di genere: premi alle migliori tesi Possono partecipare studenti e studentesse delle Università della Sardegna. Saranno premiati i primi 3 progetti di tesi di laurea triennale, i quali riceveranno una borsa dell'importo rispettivamente di 700, 500 e 300 euro



CAGLIARI - Nell'ambito del progetto “START_In rete per ripartire”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari e il Centro di Ateneo Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O. (Advanced Research on Gender INequalities and Opportunities) propongono la prima edizione del bando per progetti di tesi triennale sul tema “Capire la violenza di genere”.



Il progetto Start, elaborato dal dell’Università di Sassari e dal Centro A.R.G.IN.O. la cui direttrice è la prof.ssa Maria Lucia Piga, intende proporre iniziative finalizzate a contrastare la violenza nei confronti delle donne e a diffondere la cultura degli interventi tempestivi ed appropriati, al fine di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria.



Il bando intende incentivare quei progetti che, anche grazie al confronto con casi empirici, possano contribuire ad una più approfondita comprensione della violenza e delle attività dei Centri Antiviolenza. Possono partecipare studenti e studentesse delle Università della Sardegna. Saranno premiati i primi 3 progetti di tesi di laurea triennale, i quali riceveranno una borsa dell'importo rispettivamente di 700, 500 e 300 euro, erogata ai vincitori in unica soluzione, in seguito alla valutazione e pubblicazione della graduatoria. La scadenza per l'invio della domanda, corredata dalla documentazione richiesta, è prevista per le ore 13.00 del 30 aprile 2022.