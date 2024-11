Cor 25 gennaio 2022 Screening del tumore del collo dell’utero Nella Asl di Sassari sono riprese le attività degli screening oncologici tra i quali è compreso lo screening del tumore del collo dell’utero, promosso dal Sistema Sanitario Regionale, che prevede l’esecuzione del Pap test ogni tre anni



SASSARI - Presso il Centro Screening nella Asl di Sassari sono riprese le attività degli screening oncologici tra i quali è compreso lo screening del tumore del collo dell’utero, promosso dal Sistema Sanitario Regionale, che prevede l’esecuzione del Pap test ogni tre anni. Il Pap test è il mezzo più efficace per prevenire il tumore al collo dell’utero. L’esame è gratuito e non occorre impegnativa.



Secondo l’esperienza scientifica il tumore del collo dell’utero si sviluppa molto lentamente, e il pap test è più efficace se lo eseguiamo regolarmente ogni tre anni tra i 25 e i 64 anni. Si invitano pertanto le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni residenti nei comuni indicati a contattare la segreteria organizzativa del Centro Screening per fissare un appuntamento o per informazioni al N. Verde 800 663355 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, il martedì anche dalle 15.00 alle 16.00.



I comuni interessati sono: Castelsardo, Nulvi, Santa Maria Coghinas, Tergu, Valledoria e Viddalba, Sorso, Sennori Porto Torres, Stintino Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Perfugas, Martis, Sedini, Erula

Ittiri, Tissi, Uri, Usini Thiesi, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Torralba Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Pattada, Tula.