Parco Tepilora, incontro tra operatori

NUORO - Il prossimo mercoledì 2 febbraio a Bitti il Parco naturale regionale di Tepilora incontrerà, in una assemblea, gli operatori privati e pubblici del territorio dell’area protetta sul tema del censimento e della prossima costituzione di un elenco dedicato a tali soggetti. L’appuntamento informativo, il primo dei quattro previsti in ogni comune del Parco (Posada, Torpè e Lodè), si terrà a partire dalle ore 17 nella sala del Giudice di Pace in via Attilio Deffenu. Interverranno il Presidente e sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, la direttrice, Marianna Mossa, e l’esperta di marketing territoriale, Letizia Marongiu. Durante l’iniziativa sarà presentato l’avviso, già pubblicato nelle scorse settimane e aggiornato nella data di scadenza al prossimo 4 marzo 2022, e le sue finalità. Saranno inoltre illustrate le modalità di partecipazione e chiariti eventuali quesiti posti dai partecipanti. L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di super green pass e le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa sanitaria sul covid-19.