Loredana Bertè ad Alghero: nuovi biglietti disponibili Per soddisfare le richieste, l'organizzazione ha predisposto anche nuovi spazi all'interno dell'anfiteatro, garantendo così un nuovo quantitativo di posti destinato ad accontentare le numerosissime richieste



ALGHERO - Alghero 26 luglio ore 21,00 all'Anfiteatro Ivan Graziani, arriva Loredana Bertè con il suo

“50 DA RIBELLE”- TOUR 2025. Per soddisfare le richieste, l’organizzazione ha predisposto anche nuovi spazi all’interno dell’anfiteatro, garantendo così un nuovo quantitativo di posti destinato

ad accontentare le numerosissime richieste. I biglietti sono andati letteralmente a ruba, per questo motivo l’organizzazione ha ben pensato di creare un certo numero di nuovi posti accessibili fin da ora. Il concerto è organizzato da R& G Music e da Vadilonga in collaborazione con il Comune

di Alghero e la Fondazione Alghero.