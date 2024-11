Cor 29 gennaio 2022 Forestas, 6 milioni per la lotta agli incendi Oltre 6 milioni di euro a Forestas nell’ambito della lotta agli incendi: 2 milioni saranno destinati al potenziamento della dotazione dei mezzi antincendio boschivo, i restanti fondi per interventi urgenti di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate



CAGLIARI - «Oltre 6 milioni di euro a Forestas nell’ambito della lotta agli incendi: 2 milioni saranno destinati al potenziamento della dotazione dei mezzi antincendio boschivo, i restanti fondi per interventi urgenti di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate e per interventi rivolti alla mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico nelle aree interessate dagli incendi dello scorso mese di luglio».



Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, in riferimento alle due convenzioni di finanziamento, per un totale di 6.163.900, firmate nei giorni scorsi tra la Protezione civile regionale e l’agenzia Forestas.



«Gli interventi riguardano i complessi forestali Monte Arci e Montiferru, nelle aree interessate dagli incendi verificatisi dal 23 al 30 luglio – ha aggiunto l’assessore Lampis – Precisamente nei presidi forestali di Pabarile (Santulussurgiu), Tresnuraghes e Usellus, dove sono previsti interventi di ricostituzione boschiva, il ripristino di capannoni e fabbricati e della viabilità principale e secondaria, la regimazione delle acque meteoriche a prevenzione dei fenomeni di dilavamento, le recinzioni, il ripristino dei punti d'acqua per la fauna, della cartellonistica dei sentieri e delle aree di sosta, la manutenzione dei viali parafuoco».