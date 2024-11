Cor 30 gennaio 2022 Corte Costituzionale, esulta il Wwf «Il Wwf è soddisfattisimo perché ancora una volta i giudici della Corte Costituzionale hanno ristabilito i principi fondamentali sulla tutela del Paesaggio e dell´ambiente, patrimonio dei sardi e di tutti i cittadini» dice Carmelo Spada



CAGLIARI - Il Wwf esulta: la Corte Costituzionale boccia il Piano Casa della giunta Solinas. Subito dopo la promulgazione della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2021, “Dispo sizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio”, il Wwf aveva chiesto al Governo di impugnare, presso la Corte Costituzionale, la medesima in quanto ritenuta incostituzionale e in contrasto col Ppr.



Il Wwf riteneva la legge regionale L.R. 18 gennaio 2021, n. 1, nota come “Piano Casa” fosse un attacco indiscriminato al territorio sardo con edificazioni a pioggia e incrementi volumetrici e si ricordava che la Sardegna era stata la prima regione in Ita lia a dotarsi di un Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Pae saggio. La Sardegna è anche la regione con il più ricco e vario patrimonio di biodiver sità in Europa.



Dopo il ricorso del Governo, ora il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato sostanzialmente la legge regionale della Sardegna. «Il Wwf è soddisfattisimo perché ancora una volta i giudici della Corte Costituzionale hanno ristabilito i principi fondamentali sulla tutela del Paesaggio e dell'ambiente, patrimonio dei sardi e di tutti i cittadini. Speriamo che questi principi siano chiari a tutti e auspichiamo che non debbano servire più denunce e sentenze» ha affermato Carmelo Spada delegato del Wwf Italia per la Sardegna.