Cor 1 febbraio 2022 Disperso a Monte Doglia: allerta Dopo alcune ore di ricerca il giovane disabile è stato ritrovato confuso ma in buone condizioni. Momenti di grande paura nella serata di lunedì ad Alghero. Sul posto vigili del fuoco e 118



ALGHERO - Momenti di grande paura nella serata di lunedì ad Alghero. Poco dopo le 17 la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento per la ricerca di un ragazzo disabile disperso durante una escursione in località Monte Doglia. Immediatamente sono state mandate sul posto due squadre dalla sede centrale e dal distaccamento di Alghero, il Funzionario di guardia, il personale Tas con Unità di Comando Locale e il nucleo cinofilo. Dopo alcune ore di ricerca il giovane è stato ritrovato confuso ma in buone condizioni. Presente anche il personale del 118.