Cor 1 febbraio 2022 Riaperta la pesca dei ricci in Sardegna Troppo forti le pressioni: fermo biologico rinviato. Si potrà prelevare il prelibato echinoderma fino al prossimo 30 aprile. La chiusura triennale già decisa dal 22 gennaio partirà dalla prossima stagione







articolo in aggiornamento ALGHERO - Riaperta la pesca dei ricci in Sardegna fino al 30 aprile e conseguente rinvio del fermo biologico per permettere la conclusione della stagione di pesca dei ricci di mare. Troppi forti le pressioni: Vengono così accolte dalla Regione le richieste di parte dei pescatori, che in occasione della recente commissione avevano manifestato le loro posizioni. La chiusura partirà dalla prossima stagione.