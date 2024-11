Cor 2 febbraio 2022 «Caos Mensa, Conoci e Salaris dormono» Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi accusano sindaco e assessore d´immobilismo nonostante le ripetute lamentele di genitori, bimbi, insegnanti e politici



ALGHERO - «I disservizi della mensa scolastica sono stati ripetutamente segnalati in consiglio comunale sia dai consiglieri di minoranza, ma più volte anche da consiglieri della stessa maggioranza. I giornali hanno spesso riportato lamentele sul servizio provenienti dagli insegnanti, dagli alunni e dai genitori spesso aggiungendo immagini poco rassicuranti dei piatti serviti ai nostri bambini». Così i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi.



«Per queste ragioni è incredibile che il sindaco Conoci e l’Assessora Salaris, novelli Alice nel paese delle meraviglie, scoprano solo oggi, dopo la lettera dei genitori della scuola primaria di Fertilia, i problemi e i disservizi del servizio mensa. Viste le numerosissime lamentele che vanno avanti dall’avvio del nuovo appalto, sarebbe stato auspicabile che da tempo Sindaco e Assessora avessero fatto il loro dovere richiamando la ditta, piuttosto che aspettare oggi per provare a risvegliarsi in modo timido comunicando che “a breve incontreranno la ditta» sottolineano.



«Da tempo l’assessora avrebbe dovuto richiamare la ditta ai suoi doveri e da tempo viste le innumerevoli segnalazioni si sarebbero dovuti intensificare i controlli per garantire la qualità del servizio. Ora dopo aver dormito per mesi speriamo comunque che, finalmente, Assessora e Sindaco assolvano ai loro doveri in modo che il servizio pasti per bambini e ragazzi delle scuole cittadine possa raggiungere un livello migliore, come chiediamo da tempo» concludono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi.