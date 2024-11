S.A. 2 febbraio 2022 Camera commercio: esame per conducenti Aperte le domande presso la Camera di Commercio di Sassari per la partecipazione all´esame per il ruolo di conducenti. La scadenza è il 7 febbraio



SASSARI - Alla Camera di Commercio di Sassari sono aperte le domande per la partecipazione all'esame per il ruolo conducenti che dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 7 febbraio, utilizzando l’apposito modello scaricabile sul sito camerale. L’esame d’idoneità è stato fissato nella giornata di lunedì 7 marzo 2022 e potrebbe proseguire in data successiva, da stabilire, in riferimento al numero delle domande presentate. Gli esami si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio di Sassari in Via Roma 74.



In ottemperanza alle misure precauzionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alla luce delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi di recente emanazione, i candidati saranno suddivisi in gruppi come da calendario che sarà pubblicato sul sito della Camera di Commercio e dovranno presentarsi puntuali all’orario stabilito nella lettera di convocazione, con il documento d’identità in corso di validità.