Cor 3 febbraio 2022 In auto con coltello e droga: denunciato Servizi di prevenzione a largo raggio nel Nuorese negli ultimi giorni: una persona denunciata e sequestro stupefacente per uso personale. Il giovane nei guai, patente ritirata



NUORO - All’atto del controllo stradale nell’abitato di Seui il suo comportamento sospetto non è sfuggito all’attenzione dei militari. Durante la successiva perquisizione, un giovane del luogo è stato

trovato in possesso di un taglierino con lama scorrevole e alcuni grammi di stupefacente che lo

stesso ha dichiarato di detenere per uso personale. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti e il ritiro della patente di guida.