Armi e droga a Bitti: doppia denuncia

BITTI - I Carabinieri della Stazione di Bitti hanno denunciato in stato di libertà un uomo residente nel paese per il reato di porto abusivo di armi e, nel corso della medesima attività di polizia giudiziaria, hanno contestato ad un altro soggetto, sempre di Bitti, la violazione integrata dalla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.



Nel corso di controlli eseguiti in agro del paese, i militari sono intervenuti in una località dell'agro sorprendendo, a bordo di un’autovettura, due uomini e procedendo alla perquisizione veicolare ed a successive perquisizioni personali e domiciliari.



All’esito degli accertamenti svolti, i Carabinieri hanno deferivano alla Procura della Repubblica di Nuoro uno dei due uomini che stava trasportando a bordo della propria autovettura un fucile, regolarmente detenuto, ma il cui trasporto al di fuori dell’abitazione non era autorizzato. Contestualmente, avendo rinvenuto alcuni grammi di marijuana nella disponibilità dell’altro uomo, lo hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti.