Attentato a Olbia: auto a fuoco nella notte

3 febbraio 2022



OLBIA - Ennesimo incendio ad alcune autovettura questa notte, intorno a mezzanotte, ad Olbia in via Eleonora D’Arborea. La squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta celermente limitando che il fuoco si potesse propagare alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Per le due autovetture coinvolte, una Pegeaut 107 e una Fiat Panda, sono ingenti i danni. Non è esclusa una azione dolosa, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i militari della Guardia di Finanza.