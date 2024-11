S.A. 6 febbraio 2022 Teatrino dei Fondi al Cine Astra Una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni. Appuntamento a Sassari oggi alle 18



SASSARI - Prosegue al Cine Teatro Astra in Corso Cossiga, 5 a Sassari. la 32° stagione di teatro per ragazzi Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia la botte e il cilindro. Domenica 6 febbraio alle 18 andrà in scena lo spettacolo della compagnia toscana Teatrino dei Fondi “Il chicco di grano” di Angelo Italiano e Sabrina Andreuccetti, regia di Enrico Falaschi con Ilaria Gozzini, scenografie e pupazzi di Federico Biancalani e Angelo Italiano.



Una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni. Il lavoro racconta la storia di due formiche, Milly e Molly, che, come ogni anno in estate, partono in cerca delle provviste da raccogliere e conservare in vista dei mesi invernali. Durante la loro ricerca però scoprono da due contadini, intenti a parlare tra loro, che è possibile far nascere una spiga, che conterrà tantissimi chicchi di grano, piantandone uno solo.



Entusiaste della scoperta tornano al formicaio e riferiscono la notizia alla regina, chiedendo di poter fare l’esperimento. La regina, superba ed ignorante, acconsente a patto che tutto vada a buon fine. Le due formiche dovranno far in modo che la spiga nasca e dia i suoi frutti a tutti i costi, e, per farlo, avranno bisogno dell’aiuto di tanti amici della natura…



