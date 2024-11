S.A. 7 febbraio 2022 Covid, 10 morti in un giorno Scendono i contagi ma ancora tanti decessi nell´Isola. Due uomini di 57 e 66 anni nella provincia di Sassari



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 1440 (di cui 856 diagnosticati da antigenico) ulteriori casi confermati di positività al COVID. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7454 tamponi.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (- 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 363 (+ 2 ). 28430 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 652).



Purtroppo si registrano ancora tanti decessi, 10 nelle ultime 24 ore: due donne 82 e 94 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; tre uomini di 62, 73, 78 anni e una donna di 92, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 57 e 66 anni e una donna di 70, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 83 anni, residente nella provincia di Oristano.