S.A. 7 febbraio 2022 Corsa: medaglie algheresi a Sennori e Nuoro Oro dell’Alghero Marathon con Angelo Tiloca a Nuoro nella categoria SM45. A Sennori Rossella Soriga vincitrice di categoria SF55 e Claudio Barbero, terzo tra gli SM40 e diciottesimo assoluto. Trentasettesimo Roberto Flore



ALGHERO - Con un numero di iscritti superiore alle aspettative degli organizzatori, domenica si è disputata la ventesima edizione del Cross nuraghe Ugolio ospitata nell’omonima pineta posta all’ingresso del capoluogo nuorese all’ombra del millenario nuraghe. Oltre 250 gli iscritti alla gara organizzata dall’Atletica Amatori Nuoro con il patrocinio del comune di Nuoro e la collaborazione dell’Ente Foreste, Coni, Aics Provinciale e Fidal Sardegna.



Un centinaio i partecipanti alle gare master mentre sono stati 150 gli atleti di età compresa tra i cinque e i diciotto anni suddivisi nelle 12 gare di categoria pronti a contendersi i trenta titoli provinciali di categoria. Gara muscolare ed intensa lungo un percorso che si è inerpicato su per la pineta tra muschi e licheni. Il complesso si trova su una collinetta di fronte all'ospedale San Francesco inserita al centro di un contrafforte costruito su un affioramento granitico. La prova assoluta maschile sui 6000 metri ha visto vincitore l’under 20 Valerio Curedda (Atl. Ogliastra) che ha preceduto l’atleta di casa Vladimir Ladu e terzo l’algherese Angelo Tiloca.



Il portacolori dell’Alghero Marathon ha conquistato il primo posto nella categoria SM45. Nel cross nuraghe Ugolio di Nuoro ottavo posto, trentaseiesimo assoluto, per il presidente del sodalizio algherese Giuseppe Baffo. Sempre domenica, ma a Sennori, si è tenuta la quarta tappa del campionato provinciale Uisp. Negli impegnativi 6km della Currende in Sennaru, organizzata dall’associazione Atleticamente Asd affiliata Uisp con il patrocinio del comune di Sennori, l’Alghero Marathon era presente con Rossella Soriga vincitrice di categoria SF55 e con Claudio Barbero, terzo tra gli SM40 e diciottesimo assoluto. Trentasettesimo Roberto Flore. Alla manifestazione era associata un’iniziativa della Fondazione Veronesi per la raccolta fondi in favore della ricerca oncologica pediatrica e per la divulgazione scientifica. Domenica prossima a Decimomannu cross degli Ulivi nell’ambito della quarta e penultima tappa del Festival del cross.



Nella foto: Flore, Barbero, Soriga