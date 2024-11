S.A. 7 febbraio 2022 Fertilia, Rondoni ancora presidente Per il nuovo biennio, il CdQ avrà in qualità di presidente Luca Rondoni, come vice presidente Alessio Pasquino e come tesoriere Giuseppe (Pino) Cardi



ALGHERO - Nella giornata di domenica, il neo eletto Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Fertilia-Arenosu si è riunito, per la prima riunione, presso la parrocchia di San Marco. Nella riunione sono stati affrontati diversi temi di grande attualità e si sono poste le basi per un sistema di lavoro unitario e condiviso con la cittadinanza.



«Il primo intento, difatti, è quello di creare un continuo flusso di informazioni e confronto con i cittadini rappresentati dal Comitato e instaurare un efficace confronto propositivo con l'Amministratore Comunale» si legge nella nota diffusa dal Comitato. Nella prima riunione, come previsto dallo Statuto, si è votato per le tre cariche elettive.

Per il nuovo biennio, il CdQ avrà in qualità di presidente Luca Rondoni, come vice presidente Alessio Pasquino e come tesoriere Giuseppe (Pino) Cardi.



«Il comitato lavorerà in modo unitario per il bene comune della Città di Fondazione e per l'Arenosu, e già dal giorno 9 sarà coinvolto attivamente al tavolo organizzato dal Comune, per affrontare il tema dell'inclusione Rom nella comunità algherese, rappresentando obiettivi e necessità dei cittadini». Al più presto verrà richiesto un incontro di presentazione con l'Amministrazione Comunale per presentare una prima lista di obiettivi e temi da trattare.