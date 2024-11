S.A. 9 febbraio 2022 A Cagliari dialoghi di innamorati a Teatro Giochi, drammi, passioni amorose dai classici del teatro e della letteratura con Rossella Faa, Marta Proietti Orzella, Stefano Ledda. Appuntamento a Cagliari domenica 13 febbraio



CAGLIARI - “Amori da Palcoscenico” ovvero “Giochi, drammi, passioni amorose dai classici del teatro e della letteratura” in cartellone domenica 13 febbraio alle 19.30 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari per un'anteprima in attesa della (ri)partenza della Stagione di Teatro Senza Quartiere 2021-2022 organizzata dal Teatro del Segno: sotto i riflettori la cantante, compositrice e performer Rossella Faa nel ruolo di un alato Cupido accanto a Marta Proietti Orzella e Stefano Ledda (che firma anche drammaturgia e regia) per un'antologia di celebri dialoghi d'innamorati alla vigilia della Festa di San Valentino.



Focus sul sentimento più universale attraverso le parole dei grandi drammaturghi e poeti per uno spettacolo coinvolgente capace di far sorridere e pensare: dai capolavori di William Shakespeare, Carlo Goldoni e Edmond Rostand ai testi di autori contemporanei, coppie di amanti si danno idealmente appuntamento sulla scena per un viaggio tra le emozioni.



Un invito a teatro rivolto in particolare agli abitanti di Is Mirrionis e agli studenti di ogni ordine e grado oltre che agli allievi delle scuole di recitazione, un'occasione per riascoltare le tenere promesse di “Romeo e Giulietta” e le parole infuocate di “Cyrano de Bergerac” per la bella Rossana, per riscoprire la malizia della “Locandiera” goldoniana ma anche la gelosia di “Otello”, quel “mostro dagli occhi verdi” che offusca la mente e trasforma la favola in tragedia. Insieme agli spettacoli prende il via un piccolo “concorso” per aspiranti critici teatrali “Veni, vidi... scripsi”: in palio biglietti e abbonamenti per la Stagione di Teatro Senza Quartiere. Si rinnova anche l'iniziativa del “biglietto sospeso” ispirata all'usanza napoletana del “caffè sospeso”: chi vorrà potrà acquistare uno o più biglietti, per offrire a chi non potrebbe permetterselo la possibilità di assistere a uno spettacolo e sostenere il progetto e l'idea di una cultura “accessibile” a tutti.



Nella foto: Rossella Faa