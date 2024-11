S.A. 9 febbraio 2022 Corso gratuito di gallurese Il corso della durata di 30 ore è gratuito ed rivolto a tutti gli appassionati di lingua e cultura Gallurese. Si terrà a Santa Teresa di Gallura in presenza o online



SANTA TERESA DI GALLURA - E' stato attivato il corso di Formazione di Lingua Gallurese promosso dall’Amministrazione Comunale di Santa Teresa Gallura e organizzato dall’Istituto Chircas. Il corso della durata di 30 ore è gratuito ed rivolto a tutti gli appassionati di lingua e cultura Gallurese. La modalità di svolgimento potrebbe essere on line a seconda dell’andamento dell’emergenza covid-19. Le iscrizioni sono aperte dal 07/02/2022 al 24/02/2022, fino ad esaurimento posti. È previsto un numero di 20 partecipanti. Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato compilato all’indirizzo e-mail linguagallurese@tiscali.it o consegnarlo a mano presso la Biblioteca Comunale di Santa Teresa Gallura.