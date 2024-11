S.A. 9 febbraio 2022 Cala Gonone: in arrivo 3,7 milioni per il Porto Dorgali e Cala Gonone saranno destinatari di stanziamenti regionali per 3,7 milioni di euro, per interventi sul Porto e per la messa in sicurezza del canale tombato di Corso Umberto



CALA GONONE - Dorgali e Cala Gonone saranno destinatari di stanziamenti regionali per 3,7 milioni di euro, per interventi sul Porto e per la messa in sicurezza del canale tombato di Corso Umberto. «Un importante risultato per la nostra comunità, che arriva grazie al lavoro sinergico delle istituzioni: come consigliera regionale ho riscontrato grande attenzione da parte dell’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, così come ritengo degna di nota la fattiva collaborazione fra l’opposizione da me guidata in consiglio comunale e la maggioranza della sindaca Angela Testone». Così la consigliera regionale Elena Fancello, capogruppo di minoranza in consiglio comunale a Dorgali, commenta le notizie giunte nel corso dell’incontro svoltosi stamattina al Porto di Cala Gonone, alla presenza dell’assessore Salaris.



All’incontro, oltre a Elena Fancello, all’assessore Salaris e al DG dell’assessorato Piero Teodosio Dau, hanno partecipato la sindaca Testone, la vicesindaca Antonietta Fancello e l’assessore comunale ai lavori pubblici Gianmaria Ruiu, mentre per la capitaneria erano presenti il Direttore marittimo Capitano di Vascello Giovanni Canu, il Capitano di Fregata Paolo Bianca, il Tenente di Vascello Isotta Gattorna.



Per il Porto c’è una novità significativa: i 500 mila euro destinati al rifacimento degli uffici della Capitaneria, che inizialmente erano compresi nel finanziamento da 3 milioni di euro di cui la struttura è già destinataria, saranno reintegrati con un provvedimento di Giunta, così che lo stanziamento ammonti nuovamente a 3 milioni. Attesa da tantissimo tempo, finalmente sarà possibile effettuare la messa in sicurezza del canale tombato che passa nella via principale di Dorgali grazie a 3 milioni e 200 mila euro di cui il Comune sarà destinatario e che arrivano dai 13 milioni messi in campo dal Governo sul programma del Commissario per la sicurezza idraulica, il presidente Christian Solinas.



Nella foto: un momento del sopralluogo