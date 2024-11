S.A. 11 febbraio 2022 Imprese sarde alla fiera di Parigi Al via la manifestazione di interesse per la partecipazione al Salon du tourisme che si terrà a Parigi dal 17 al 20 marzo 2022. Domande entro il 18 febbraio



CAGLIARI - L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna parteciperà, con la collaborazione di Unioncamere Sardegna che curerà l'acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio alla manifestazione al Salon du tourisme che si terrà a Parigi dal 17 al 20 marzo 2022. Sono ammesse a partecipare in qualità di co-espositori nello stand della Regione Autonoma della Sardegna 15 aziende, appartenenti alle tipologie di imprese che operano nel turismo. Gli Operatori interessati a partecipare, in possesso dei requisiti stabiliti dall'avviso, dovranno inviare l'apposita manifestazione d'interesse entro e non oltre le ore 10.00 del 18 febbraio 2022 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: tur.marketing@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza all'indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it