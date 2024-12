Cor 12 febbraio 2022 Giorno del Ricordo: seduta solenne a Sassari Seduta solenne del Consiglio comunale per il Giorno del Ricordo in programma per la giornata di lunedì 14 febbraio, alle 9.30, nella sala Langiu del Comando di via Carlo Felice



SASSARI - Dal 2004, con la legge 92, è stato istituito il Giorno del Ricordo per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Lunedì 14 febbraio, alle 9.30, nella sala Langiu del Comando di via Carlo Felice, si terrà la seduta solenne del Consiglio comunale in occasione di questa solennità civile, che sarà trasmessa via streaming, con numerosi ospiti di ogni età.



Dopo i saluti del presidente del Consiglio Maurilio Murru, del sindaco Nanni Campus, della prefetta Paola Dessì, e di Marisa Brugna, esule istriana, la consigliera Virginia Orunesu presenterà gli interventi di Donatella Schurzel, vice presidente dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, su “Giorno del Ricordo: la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano- dalmata” e di Margherita Sulas, ricercatrice dell’Università di Cagliari e referente regionale del Comitato 10 febbraio dal titolo “I Finanzieri Sardi sul confine orientale”. Seguiranno gli approfondimenti delle studentesse e studenti del liceo classico musicale coreutico “ D. A. Azuni”, del liceo classico” Canopoleno” e del liceo scientifico “G. Spano”.