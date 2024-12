Cor 12 febbraio 2022 Verso l´Unesco, Nuraghi in mostra ad Alghero Da oggi la Torre di Sulis ad Alghero, per una settimana, ospiterà la mostra fotografica “Io apro all’Unesco”. L’esposizione è composta da quaranta pannelli: le immagini immortalano il nostro patrimonio nuragico in tutto il suo splendore



ALGHERO - Da oggi la Torre di Sulis ad Alghero, per una settimana, ospiterà la mostra fotografica “Io apro all’Unesco”. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione è stata anticipata da una straordinaria lezione dell’archeologo Franco Campus, ai ragazzi del liceo classico e artistico di Alghero. All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale, l’On. Michele Pais, l’On. Michele Cossa, il Sindaco di Alghero, Mario Conoci e il Commissario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. Le immagini del Quotidiano di Alghero.