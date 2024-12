S.A. 14 febbraio 2022 Latte Dolce battuta a Usini dal Gladiator Al “Peppino Sau” di Usini, la compagine sassarese viene sconfitta per 0-3 dal Gladiator. Decisive le reti di Tomi e Varela nel primo tempo e di Panaioli nella ripresa



USINI - Sconfitta per il Sassari Calcio Latte Dolce, che al “Peppino Sau” di Usini viene sconfitto per 0-3 dal Gladiator. Decisive le reti di Tomi e Varela nel primo tempo e di Panaioli nella ripresa. Nel primo quarto d’ora fase di studio tra le due squadre, senza particolari emozioni.

Al 18’ vantaggio Gladiator con Tomi: punizione calciata dall’ex Prato, che beffa Casillo firmando lo 0-1. Quattro minuti più tardi Mattiolo viene servito in profondità e con un pallonetto supera Casillo, ma il guardalinee alza la bandierina e il gol viene annullato. Il raddoppio degli ospiti arriva però al 32’ con un’azione fotocopia a quella del gol annullato. Varela viene servito in profondità, salta Casillo e a porta sguarnita realizza lo 0-2.



Al ritorno dagli spogliatoi partono meglio gli ospiti: Varela trova Panaioli, che con un tiro preciso all’angolino realizza la rete dello 0-3. Due minuti più tardi Cannas viene atterrato in area di rigore: dal dischetto di presenta Cabeccia, ma il capitano biancoceleste colpisce la traversa. Il Sassari Calcio Latte Dolce prova a ridurre le distanze con Tedde, ma la punizione del centrocampista sassarese termina alta. Al 70’ altra opportunità per i padroni di casa: calcio d’angolo battuto da Saba, colpo di testa di Gianni, che termina di poco a lato. A 5’ dal termine ottimo intervento di Casillo: tiro di Mattiolo dal limite dell’area, che trova la pronta risposta dell’estremo difensore napoletano. Nel finale altra occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce, ma ancora una volta Tedde non inquadra lo specchio della porta. Il match termina così 0-3 in favore dei campani.



SASSARI LATTE DOLCE - GLADIATOR 0-3

Marcatori: 18′ Tomi, 32′ Varela, 47′ Panaioli

Sassari Calcio Latte Dolce: Casillo, Pireddu, Gianni, Cabeccia, Medico; Piredda (34’ st Grassi), Palombi (13’ st Tedde), Saba; Marcangeli (1’ st Cannas), Zecchinato (1’ st Bartulović), Palmas (1’ st Palmas). Allenatore: Scotto

Gladiator: De Luca; Pelliccia, Cassaro, Puca, Tomi. Varela (29’ st Mistretta), Marin, Mattiolo (41’ st Esposito), Panaioli (35’ st Sambou), Mancini (21’ st Perrino. Allenatore: Teore

Ammonizioni: Tedde (SLD), Gianni (SLD), Altea (SLD)

Angoli: 5-1

Recupero: pt 1’, st 4’



Nella foto: Cristiano Palombi