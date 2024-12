S.A. 14 febbraio 2022 Il cinema sardo fa il giro del mondo La rassegna cinematografica "Visioni Sarde" si propone di promuovere nel mondo il cinema sardo. Il tour attraverserà una cinquantina di città in Italia e all´estero. Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 18 febbraio a Istanbul



CAGLIARI - L'ottava edizione di Visioni sarde partirà in tour dalla Turchia a conferma della sua vocazione internazionale. Venerdì 18 febbraio la rassegna sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. Nata nel 2014 con l'obiettivo di dare spazio e visibilità agli autori sardi Visioni sarde è cresciuta anno dopo anno imponendosi, anche oltre confine, come un'importante vetrina del nostro cinema. Quest'anno si guarderà alla Sardegna da: Aberdeen (Scozia), Amburgo (Germania), Amman (Giordania), Argirocastro (Albania), Atene (Grecia), Bilbao (Spagna), Bodio (Svizzera), Città del Messico (Messico), Cracovia (Polonia), Erlangen (Germania), Gold Coast (Australia), Groninga (Paesi Bassi), Katowice (Polonia), La Plata (Argentina), La Rioja (Spagna), Leuven (Belgio), Londra (Inghilterra), Loughborough (Regno Unito), Lubiana (Slovenia), Maracay (Venezuela), Monaco di Baviera ( Germania), Neuchâtel (Svizzera), Nicosia (Cipro), Oslo (Norvegia), Ottawa (Canada), Porto (Portogallo), Shanghai (Cina), Sydney ( Australia), Tel Aviv (Israele), Timisoara (Romania), Tunisi (Tunisia).



Questa lista di appuntamenti è, peraltro, destinata ad allungarsi poiché altre città all'estero e in Italia hanno preannunciato la volontà di aderire al progetto con proiezioni digitali o in presenza. Nella penisola la rassegna farà quindi tappa ad Alessandria, Bologna, Civitavecchia, Fiorano Modenese, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Roma, Torino, Vercelli e Vicenza. Nell' isola le proiezioni avranno luogo in presenza del pubblico e nel periodo estivo. Il successo di Visioni sarde è dovuto alla qualità dei film proposti dal collettivo Mira (Il Pasquino), Davide Melis (Il volo di Aquilino), Carlo Licheri (L'ultima habanera), Paola Cireddu (L'uomo del mercato), Alice Murgia ( Margherita), Sergio Scavio ( Marina, Marina!) Naked Panda (Di notte c'erano le stelle) e Roberto Achenza (Un piano perfetto) che con diverse declinazioni stilistiche, propongono voci e immagini che superano i confini dell'isola per rivolgersi ad altre realtà e culture. A conferma del famoso detto di Tolstoj "racconta il tuo paese e sarai universale".



Visioni sarde ha il privilegio di muoversi all'interno dello storico Festival Visioni Italiane della Fondazione Cineteca di Bologna che da 28 anni ospita gli esordi dei più sensibili autori ed autrici contemporanei offrendo loro una vetrina di assoluto prestigio. Alle spalle si muove una complessa organizzazione resa possibile dalla assistenza creativa e tecnica della Cineteca di Bologna e dal determinante supporto fornito dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna, insieme al ruolo fondamentale della FASI e dei dieci circoli dei sardi che hanno reso possibile nel 2021 lo svolgimento del Festival presso il cinema Lumière di Bologna. All'associazione bolognese "Visioni da Ichnussa" è stato, infine, affidato il compito di curare la fase distributiva della rassegna in Italia e all'estero.



Nella foto: il frame tratto dal film "Marina Marina!"