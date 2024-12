S.A. 14 febbraio 2022 Judo Club Alghero: i nuovi graduati Sono: Nicola Placidi per il 3° DAN, Claudio Placidi e Gavino Balata per il 2° DAN; Letizia Mulas, Ruben Mannazzu e Oscar Mannazzu per il 1°DAN. Prossimi appuntamenti per gli atleti algheresi domenica 20 febbraio



ALGHERO - Domenica 30 gennaio si sono svolti ad Alghero gli esami di graduazione per il passaggio di grado a Cintura Nera 1°, 2° e 3° DAN di Judo organizzati dal Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna settore Judo.

Gli atleti del Judo Club Alghero che hanno superato la prova sono:

Nicola Placidi per il 3° DAN, Claudio Placidi e Gavino Balata per il 2° DAN; Letizia Mulas, Ruben Mannazzu e Oscar Mannazzu per il 1°DAN.



Grande la soddisfazione dei tecnici Gavino Piredda e Monica Piredda per questo brillante risultato. I prossimi appuntamenti che gli atleti della società di Judo algherese devono affrontare è la gara di qualificazione regionale per il Campionato Italiano classe Cadetti (15/17 anni) in programma ad Arborea domenica 20 Febbraio.



Tenteranno di superare la fase di qualificazione Ilaria Sau, Maria Saba, Erika Marras ed Elena Inzillo. Nella stessa data, il 20 Febbraio, Ilaria e Nicola Placidi, parteciperanno alla prima gara di Kata del 2022, il Grand Prix Internazionale Sohji Sugiyama che avrà luogo a Leini.