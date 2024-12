Cor 15 febbraio 2022 Al Tar contro il suo Comune

ultima modifica 17 febbraio 2022 ALGHERO - Sempre grane sulla scrivania della segretaria generale dl Comune di Alghero, Giovanna Solinas, alle prese con innumerevoli problemi dall'atto del suo insediamento a Porta Terra. Dopo le note polemiche in merito al presunto mancato controllo analogo sulla governance del Parco di Porto Conte, conseguenti al clamoroso ritardo nell'approvazione di Rendiconto e Bilancio di previsione del 2021 (approvato già variato e votato dall'assemblea a fine dicembre), ancora problemi e dubbi sulla posizione della capogruppo in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle di Alghero e membro dell'assemblea di Casa Gioiosa, impegnata da tempo nella lotta contro Parco e Comune sullaPunta Giglio.La mancata adozione del provvedimento di sospensione - circa la presunta incompatibilità di Maria Antonietta Alivesi - da parte della segreteria e del presidente del Consiglio algherese, Lelle Salvatore, alla base della nuova missiva urgente depositata nella giornata del 12 febbraio 2022 in Prefettura, Regione, all'ed in Corte dei Conti. Informato per conoscenza anche il sindaco Mario Conoci. All'origine di tutto, la sottoscrizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro gli atti adottati dal Comune di Alghero e gli altri enti coinvolti, a vario titolo, nella querelle sul Rifugio di Mare di Punta Giglio. Tra i firmatari del ricorso, infatti, risulta proprio la consigliera comunale Pentastellata, già a capo del comitato di cittadini riuniti nell'associazione "Punta Giglio Libera", oggi presieduta da Giovanni Oliva.Nella nuova denuncia che segue l' istanza di accesso civico protocollata in comune ad Alghero lo scorso mese di dicembre, si sottolinea come l'inerzia degli enti (Comune) a conoscenza della posizione della Consigliera Alivesi, «abbia di fatto consolidato una verosimile posizione di irregolarità» e si chiede «che vengano adottati tutti i provvedimenti previsti all'art. 68 e 69 del T.U.E.L. e di tutti i successivi atti conseguenti». In passato a prendere posizione pubblica in favore di Maria Antonietta Alivesi era stato l'ex consigliere Roberto Ferrara che parlava di «attacchi personali fastidiosi e avvilenti contro una donna che dedica il suo tempo al bene comune e alla tutela del territorio»Nella foto: la consigliera comunale Maria Antonietta Alivesi (portavoce Movimento 5 Stelle Alghero)