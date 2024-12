Cor 15 febbraio 2022 Piero Bucchi in Dinamo fino al 2025 Il coach della Dinamo prolunga il suo contratto fino al 2025. Una scelta precisa in ottica progetto futuro, che arriva dopo quella di Stefano Gentile, blindato con un ulteriore rinnovo triennale



SASSARI - Prolungamento di ulteriori due stagioni del contratto in essere di coach Piero Bucchi fino al 30 giugno 2025. Una scelta precisa in ottica progetto futuro, che arriva dopo quella di Stefano Gentile, blindato con un ulteriore rinnovo triennale. Il Banco non lascia nulla al caso e vuole costruire una continuità dopo lo tsunami della pandemia e confermarsi ad alto livello nel palcoscenico della pallacanestro italiana.



«Dinamo ha sempre fatto progetto triennali, gli americani direbbero “limitless”, un progetto che arriva al 2025 insieme al palazzetto, un bilancio che ha tenuto botta nonostante la pandemia, vogliamo guardare avanti, basta piangersi addosso, l’asticella si allunga in avanti e coach Bucchi rappresenta dopo Gentile, Pasquini, Devecchi, la ciliegina sulla torta» sottolinea il presidente Stefano Sardara.



Piero Bucchi è arrivato in Sardegna a novembre per sostituire coach Demis Cavina e ha subito conquistato tutto l’ambiente, centrando anche un’incredibile qualificazione alle Final Eight. Grande professionista e lavoratore, 7° nella classifica di tutti i tempi come presenze in panchina (ha festeggiato le 700 contro Brindisi in casa), risultando l’8° coach più vincente della storia, in attività dietro solo a Messina, Bucchi ha allenato le piazze più prestigiose, da Treviso a Milano, passando per Napoli e Brindisi, senza dimenticare Roma e Cantù, crescendo nel settore giovanile della Virtus Bologna ai tempi di Ettore Messina, suo mentore. Ha vinto due volte la Coppa Italia (Treviso e Napoli), ha conquistato con Treviso una Supercoppa, arrivando due volte in finale Scudetto con l’Olimpia Milano.