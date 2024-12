S.A. 19 febbraio 2022 Alghero: pulizia canali, accordo in regione C´è l´accordo tra Comune di Alghero e Regione, che destina apposite risorse trasferite al Consorzio di Bonifica della Nurra, per le opere di pulizia dei canali della Nurra. Lunedì l´incontro con i Comitati di Borgata



ALGHERO - C'è l'accordo tra Comune di Alghero e Regione, che destina apposite risorse trasferite al Consorzio di Bonifica della Nurra, per le opere di pulizia dei canali della Nurra. Il Consorzio si occuperà di redigere un progetto per occuparsi della messa in sicurezza e della manutenzione ordinaria del sistema dei corsi d'acqua che hanno dato più di un problema nel 2020 a causa di pericolosi allagamenti di terreni e abitazioni.



«Le risorse sono state programmate nel bilancio regionale, con l’obiettivo – commenta il sindaco di Alghero Mario Conoci - di dare una soluzione stabile ad un problema per troppi anni lasciato senza soluzione». Al tavolo che nel 2021 ha finalmente sbloccato la situazione di stallo e di emergenza parteciparono a più riprese il sindaco di Alghero e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, con l’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia, l’amministratore della Provincia Pietro Fois, gli rappresentanti del Consorzio di Bonifica, del Genio Civile, dell’Adis. Ancora prima, nel corso dell'emergenza, l'Amministrazione comunale si fece carico dei problemi di protezione civile rivolgendosi all'Assessorato all'Ambiente ottenendo una convenzione con Forestas per interventi immediati, con l'obbiettivo di affrontare l'emergenza.



«Siamo convinti che gli interventi del Consorzio di Bonifica della Nurra, in un quadro chiaro di competenze, con l'utilizzo di due milioni di euro finanziati nella Omnibus dalla Regione saranno tempestivi e efficaci, per avere finalmente la rete dei canali in piena sicurezza". Sollecitato per lunedì un incontro da parte del Consorzio di Bonifica della Nurra con i comitati di borgata "perché - chiarisce il Sindaco - su questo intervento abbiamo puntato molto, reperendo le risorse, e ora è indispensabile avviare una fase di condivisione delle iniziative con i diretti interessati residenti nel territorio».