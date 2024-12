Cor 21 febbraio 2022 Commissioni in Regione: calendario della settimana Essendo già stato convocato il Consiglio per mercoledì 23 con all’ordine del giorno la Manovra finanziaria, i lavori delle commissioni saranno concentrati nella giornata di domani martedì 22 gennaio



CAGLIARI – Essendo già stato convocato il Consiglio per mercoledì 23 con all’ordine del giorno la Manovra finanziaria, i lavori delle commissioni saranno concentrati nella giornata di domani martedì 22 gennaio. Alle 10.00 si riunirà la commissione Lavoro presieduta da Francesco Stara di Udc-Cambiamo, con all’ordine del giorno l’audizione del presidente della Regione (o di un suo delegato) sui contenuti del Pnrr. A seguire, nell’ambito delle attività istruttorie collegate alla Pl n.182 sulle politiche giovanili, sarà sentito il presidente del Tribunale dei Minori di Cagliari.

Sempre per le 10.00 è in programma la seduta della commissione Sanità presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi).



Prima audizione in calendario quella del Comitato Talassemici del Microcitemico di Cagliari sulla somministrazione delle terapie trasfusionali. Successivamente, nell’ambito del nuovo Piano regionale dei Servizi Sanitari 2022-2024, la commissione si occuperà delle problematiche della salute mentale sentendo i Direttori dei dipartimenti e delle Unità operative psichiatriche, il consulente dell’Ats ed altri esperti. I lavori proseguiranno nel pomeriggio alle 15.30. Il Direttore generale dell’Aou di Sassari riferirà sulla situazione di emergenza venutasi a creare dopo la chiusura del reparto di Nefrologia e Dialisi.



Alle 10.30, infine, riunione della commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) con all’ordine del giorno le vicende relative al termovalorizzatore della zona industriale di Tossilo a Macomer: riferiranno gli assessori dell’Industria Anita Pili, dell’Ambiente Gianni Lampis e del Lavoro Alessandra Zedda, oltre al commissario liquidatore del Consorzio industriale di Macomer ed al responsabile della Tossilo Spa. Altro argomento all’attenzione della commissione la crisi del comparto del latte vaccino, sulla quale interverranno l’assessore dell’Agricoltura Gabriella Murgia, i presidenti della Coop latte Arborea e della cooperativa produttori e le associazioni di categoria. Nel pomeriggio alle 16.00 seconda parte della seduta dedicata alle audizioni dei Sindaci di Illorai sull’andamento del progetto “Montes” e di Arbus sull’affitto dei fondi rustici di proprietà di Igea Spa.