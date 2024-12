Cor 21 febbraio 2022 Uniss, lezioni di Catalano a Sassari e Alghero Con la presenza di una docente madrelingua, la dott.ssa Arantxa Llàcer Martorell (nella foto), e un team di docenti e amministrativi con base al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali







Català 2 Sassari - Via Roma 151: Il corso si terrà tutti i lunedì, martedì e mercoledì, alle 18.00-19.30, in aula Austen (sottopiano), dal 28 febbraio al 11 maggio; Català 2 - sede di Alghero, il corso si terrà tutti i martedì, mercoledì e giovedì, alle 15:00–16:30 dal 1 marzo al 12 maggio 2022 (Il corso si terrà nelle aule dell'Ex Asilo Sella oppure dell'Ex Ospedale di Santa Chiara, come sarà specificato dal calendario didattico per tutto il periodo di attività). Per ulteriori informazioni, contattare: allacer@uniss.it o acorda@uniss.it. ALGHERO - Nell'ambito della collaborazione fra l’Universita degli Studi di Sassari, l’Istituto Ramon Llull di Barcellona e il Governo della Generalitat di Catalogna, l'ateneo sassarese sta sviluppando attività docente di promozione della Lingua e della Cultura Catalana. Con la presenza di una docente madrelingua, la dott.ssa Arantxa Llàcer Martorell (nella foto), e un team di docenti e amministrativi con base al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali diretto dal prof. Massimo Onofri, con iniziative nelle sedi di Sassari e Alghero rivolte a studenti iscritti o a persone esterne all'Ateneo.L'offerta educativa comprende corsi di catalano e attività di promozione culturale e letteraria, sia ad Alghero che a Sassari. I corsi di catalano 2 inizieranno il 28 febbraio, e potranno essere seguiti sia nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (Sassari) che nel Dipartimento di Architettura (Alghero) nei pomeriggi. I corsi si terranno in presenza fino a quando le norme sanitarie lo permetteranno.In entrambi i luoghi saranno organizzate anche attività culturali che potranno essere seguite dal pubblico generale, così come esami di certificazione e supporto per gli studenti che desiderano passare dei periodi di mobilità Erasmus in territori di lingua catalana.Català 2 Sassari - Via Roma 151: Il corso si terrà tutti i lunedì, martedì e mercoledì, alle 18.00-19.30, in aula Austen (sottopiano), dal 28 febbraio al 11 maggio; Català 2 - sede di Alghero, il corso si terrà tutti i martedì, mercoledì e giovedì, alle 15:00–16:30 dal 1 marzo al 12 maggio 2022 (Il corso si terrà nelle aule dell'Ex Asilo Sella oppure dell'Ex Ospedale di Santa Chiara, come sarà specificato dal calendario didattico per tutto il periodo di attività). Per ulteriori informazioni, contattare: allacer@uniss.it o acorda@uniss.it. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat