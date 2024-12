Cor 22 febbraio 2022 Caos mensa, critiche in Commissione Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi criticano pesantemente la scelta di non convocare in Commissione anche i rappresentanti dei genitori



ALGHERO - «Finalmente, dopo aver tergiversato e rimandato per troppo tempo, il presidente Musu si è deciso a convocare la IV Commissione consiliare da lui presieduta, per discutere dei gravi disservizi del servizio mensa scolastica più volte segnalati. Non abbiamo, però, assolutamente condiviso la scelta del Presidente di convocare solo i rappresentanti della ditta e non invece tutti i componenti della commissione mensa, primi fra questi i rappresentanti dei genitori dei bambini. Ci è, peraltro, dispiaciuto che per motivi personali non sia potuta essere presente l’Assessora, che il Dirigente abbia partecipato alla commissione solo nella parte finale e che non ci fosse la presenza di un segretario verbalizzante». Così i gruppi consiliari di centrosinistra - Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in Comune e Partito Democratico, sulla seduta della IV Commissione con all’ordine del giorno il servizio di mensa scolastica.



«Nella discussione sono emersi tutti i problemi che stanno interessando il nuovo servizio dì refezione mensa e che hanno portato a numerose lamentele da parte dei genitori degli alunni e degli insegnanti, fino all’incredibile protesta di un paio dì settimane fa a Fertilia, quando tutti i bambini hanno rifiutato il pasto. Come consiglieri di centrosinistra, dopo aver analizzato i problemi che stanno caratterizzando il servizio, abbiamo consegnato al presidente una dettagliata richiesta di accesso agli atti e abbiamo chiesto che la commissione venisse riconvocata a brevissimo con i rappresentanti dei genitori, cosa che il presidente si è impegnato a fare per il 28 di febbraio. Anche alcuni consiglieri di maggioranza hanno con sincerità denunciato i disservizi che si stanno protraendo da lungo tempo ed hanno portato la commissione a conoscenza del fatto che al momento la Ditta è priva di una nutrizionista nella sede di Alghero, avendo deciso di licenziare al termine del periodo di prova quella che era in organico».



«Le critiche da parte di alcuni consiglieri di maggioranza non ci hanno sorpreso in quanto già altre volte queste denunce del servizio erano venute da pezzi della maggioranza (un consigliere qualche mese fa ha addirittura affermato in consiglio che a suo avviso c’erano gli estremi per la revoca del contratto…), con Sindaco e Assessora che però anche davanti alle segnalazioni provenienti dalla loro stessa maggioranza si erano finti sordi. In ultimo abbiamo dovuto purtroppo registrare, invece, le difese d’ufficio di quei pochi consiglieri di maggioranza che pur di mostrare la loro fedeltà a Conoci hanno fatto affermazioni degne di notevole biasimo, secondo cui i problemi sono dovuti semplicemente ai “vizi dei bambini” e secondo i quali le lamentele giungono solo da una sparuta minoranza» concludono Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi.