S.A. 22 febbraio 2022 Inaugurato il Salone dello Studente delle Isole L’evento mette in contatto il mondo dell’università e della ricerca, il mondo del lavoro e della scuola, fornendo alle ragazze e ai ragazzi un panorama completo delle possibilità di studio e formazione post-diploma



CAGLIARI - E' stato inaugurato il Salone dello Studente digitale delle Isole, principale manifestazione in Italia nel settore Education. Dedicato all’orientamento post diploma, l’evento mette in contatto il mondo dell’università e della ricerca, il mondo del lavoro e della scuola, fornendo alle ragazze e ai ragazzi un panorama completo delle possibilità di studio e formazione post-diploma.



«Iniziative come il Salone dello Studente rappresentano una buona prassi ed uno stimolo importante per riprendere ad incontrarsi, confrontarsi e saper scegliere. Per questo la Regione Sardegna è pronta a fare la sua parte - ha spiegato l’assessore Alessandra Zedda secondo cui - la ripresa impone la consapevolezza che, tra le tante emergenze di questo tempo (sanitaria, economica, sociale) la vera sfida continua ad essere l’emergenza educativa, da attuarsi con un’offerta formativa e professionale innovativa, al passo coi tempi e rispondente alle sfide e urgenze che la fase di ripresa richiede».



L’Assessore Zedda ha evidenziato il fenomeno sempre più preoccupante del mismatch, la frattura tra domanda e offerta, il profondo gap tra competenze non adeguate alle sfide e alle richieste del mercato del lavoro. L’orientamento è un processo continuo che ha origine fin dalla scuola dell’infanzia e deve saper intercettare i sogni e i “desiderata” dei nostri giovani. «Con la proposta del Fondo Lavoro in Sardegna e in particolare con il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – sfruttando l’opportunità di risorse quasi raddoppiate del FSE in ragione del deficit di ritrovarci nell’Obiettivo 1 dell’Unione Europea, intendiamo combinare le politiche del lavoro con le politiche dell’istruzione, della formazione e dell’inclusione sociale».