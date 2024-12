S.A. 23 febbraio 2022 Detenuto aggredisce agenti a Bancali Un detenuto straniero ha devastato e allagato senza nessun apparente motivo la propria camera, successivamente minacciando e aggredendo con calci, pugni e morsi gli agenti di servizio



SASSARI - Nuova aggressione nel carcere di Bancali a Sassari. Lo scorso 22 febbraio un detenuto straniero ha devastato e allagato senza nessun apparente motivo la propria camera, successivamente minacciando e aggredendo gli agenti di servizio. I poliziotti per mettere in sicurezza la sezione e per entrare nella camera per contenere la furia del detenuto hanno dovuto faticare, soprattutto per impedire ulteriori danni alla sua persona e a terzi. Gli agenti sono stati aggrediti con calci, pugni e morsi.



Il segretario regionale PolGiust Elia Falchi ha commentato: «una volta riportata la calma gli agenti hanno dapprima ricevuto le cure dei sanitari in loco poi per maggiori accertamenti sono stati inviati al pronto soccorso cittadino». Roberto Melis, segretario nazionale del Sindacato Autonomo PolGiust della Polizia Penitenziaria esprime solidarietà ai poliziotti vittime dell'aggressione: «chiediamo che le istituzioni si facciano carico e intervengano sulla situazione che sta vivendo il mondo Penitenziario, i Poliziotti non possono subire questo tipo di aggressioni, le quali in scala Nazionale sono oramai quasi all'ordine del giorno».



E conclude: «Oggi più che mai la situazione nelle nostre patrie galere resta allarmante e la realtà è che i nostri poliziotti continuano a essere aggrediti senza alcun motivo o apparente ragione, forse è arrivato il momento che la Polizia Penitenziaria venga equipaggiata di quei dispositivi anti-aggressione tanto decantati».