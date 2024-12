S.A. 23 febbraio 2022 Prefetto in visita a Porta Terra Neo prefetto Paola Dessì ricevuta oggi a Porta Terra dal sindaco Mario Conoci. Prima visita istituzionale per il neo Prefetto che ha voluto conoscere le realtà locali del territorio



ALGHERO - Il Prefetto Paola Dessì ricevuta oggi a Porta Terra dal sindaco Mario Conoci, con il presidente del Consiglio Raffaele Salvatore, il vicesindaco Giovanna Caria e l'assessore Alessandro Cocco. Prima visita istituzionale per il neo Prefetto che ha voluto conoscere le realtà locali del territorio. Con la Dott.ssa Dessì si è discusso dei temi riguardanti la città, che toccano l’andamento della lotta al Covid e del Centro vaccinale del Mariotti, la cui attività ha fatto registrare quota 160 mila somministrazioni, e delle questioni riguardanti lo sviluppo di iniziative per il rilancio dell’economia e della buona prospettiva di crescita dei volumi turistici che la programmazione della società di gestione dell’aeroporto di Alghero lascia intravvedere. Il ruolo fondamentale del Prefetto al servizio delle istituzioni e del cittadino prosegue nella collaborazione fattiva con l’Amministrazione di Alghero anche per l’organizzazione dell’ordine pubblico in continuità con la stretta relazione instaurata dal sindaco Mario Conoci.



Nella foto: un momento della visita istituzionale