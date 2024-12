S.A. 23 febbraio 2022 Torres femminile punta su mister Ardito Stamane la firma del contratto che lo impegnerà con le Rossoblù fino alla fine della stagione. Domenica la Torres Femminile giocherà in trasferta contro la capolista Como



SASSARI - La F.C. Sassari Torres femminile sarà allenata dal mister Michele Ardito. Stamane la firma del contratto che lo impegnerà con le Rossoblù fino alla fine della stagione. Ardito, sassarese di nascita, vanta un curriculum di esperienza, ha allenato a lungo nel calcio maschile, con un passato da vice allenatore a Como e sulla panchina del Varese. È nel 2018 che approda al calcio femminile, una scelta che lo porta a guidare l’Atalanta Mozzanica con cui conquista il quinto posto. Nella stagione successiva guida la Fiorentina San Gimignano e infine il Chievo Verona Women.



«Sono felice di iniziare questa nuova esperienza - commenta Ardito appena arrivato a Sassari - per prima cosa ringrazio Il Presidente e il Direttore per l'opportunità ricevuta. Allenare un club di grande storia e motivo di orgoglio e cercherò insieme ai miei collaboratori di trovare i giusti presupposti da trasmettere alla squadra. Con me ci saranno i miei più stretti collaboratori tecnici Massimo e Sergio che daranno il loro contributo insieme ai collaboratori già presenti nello staff tecnico. Sarà un percorso importante e di grande spessore. Ci aspetterà già da domenica un primo avversario tosto, e il migliore che potessi trovare per il nostro nuovo percorso. Un saluto ai nostri tifosi e spero di vederli presto vicino alla squadra».



Domenica la Torres Femminile giocherà in trasferta contro la capolista Como. «Siamo contenti che sia arrivato con una carica che vuole affrontare già la gara con Como come se fosse la finale di Champions. Questo mi ha entusiasmato - commenta Andrea Budroni, presidente della F.C. Torres Femminile a margine dell’incontro con il mister Ardito - Mi ha fatto subito un’ottima impressione è un mister che mette in evidenza il rapporto mister-giocatrici con un’accento da professionista con il rispetto dei ruoli».