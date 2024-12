video Cor 24 febbraio 2022 La stanza della poesia: Rafael Caria Nel solco della fortunata serie de “La poesia del lunedì”, il Quotidiano di Alghero si arricchisce della nuova rubrica, con cadenza bisettimanale, il lunedì ed il giovedì: ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



LA LLENGUA DELS MEUS AVIS



No m’il•lusion

que parlarem encara

per prou temps

la llengua dels meus avis,

amb la qual

petitet

he començat a conèixer

los cicles de la vida

i a mamar,

d’aquesta terra antiga,

la sabor de la mar

i del vent de llebeig

que, amb la sang, me corre

impetuós entre

les venes.



_ Rafael Caria _

_ Rafael Caria _

Poeta alguerés (1941-2008)