Certificati anagrafici ai tabacchi: a Sassari si può

SASSARI - Partito in via sperimentale ai primi di aprile con quindici tabacchini aderenti, a distanza di meno di un anno ora il servizio conta ben 36 postazioni. I certificati anagrafici ora sono ancora più facili da ottenere, con sedi aderenti in diverse zone del territorio comunale. Si rilasciano certificati di residenza, cittadinanza, stato di famiglia e stato civile, stato di famiglia Aire, matrimonio, stato libero, unione civile, di famiglia con rapporti di parentela, certificati di morte, esistenza in vita, cancellazione anagrafica, residenza in convivenza.



Sarà sufficiente presentare in una delle tabaccherie aderenti un documento di riconoscimento e il codice fiscale, e compilare un modulo di richiesta. La commissione è di 2 euro. Allo sportello i diritti di segreteria sono di 0,26 centesimi per i certificati in carta semplice e 0,50 centesimi per i certificati in bollo.



Il Comune di Sassari a marzo ha attivato con la Fit (Federazione Nazionale Tabaccai) una convenzione per il servizio di rilascio di certificazioni negli esercizi affiliati Fit nel territorio comunale. Si tratta di un’ulteriore opportunità che si aggiungeva a quella già esistente di poter scaricare i certificati online dal sito del Comune. Oltre ad ampliare le possibilità per il cittadino, che riesce così a ottenere i certificati con estrema facilità, allo stesso tempo si riducono e si snelliscono gli accessi agli sportelli dei servizi demografici, diminuendo i tempi di attesa e le presenze, soprattutto in questo periodo di pandemia.