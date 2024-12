S.A. 28 febbraio 2022 Latte Dolce cade a Usini contro l’Afragolese Ottimo secondo tempo dei biancocelesti, che prima sbagliano un rigore con Bartulović, poi solo la traversa nega la gioia del gol a Luca Tedde. Dopo 10’ passa l’Afragolese



USINI - Decima sconfitta stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto al “Peppino Sau” di Usini dall’Afragolese per 0-1. Ottimo secondo tempo dei biancocelesti, che prima sbagliano un rigore con Bartulović, poi solo la traversa nega la gioia del gol a Luca Tedde. Dopo 10’ passa l’Afragolese: Caso Naturale serve Longo, che con un tiro imparabile colpisce la parte bassa della traversa, ma la palla rimbalza al di là della linea di porta e porta in vantaggio i rossoblù (0-1).



La reazione sassarese non si fa attendere e Bartulović prova a rendersi pericoloso con un tiro in rovesciata, che viene però bloccato da Romano.

Il Sassari Calcio Latte Dolce prova a più riprese a rendersi pericoloso, senza mai creare particolari problemi alla difesa campana. Al 26’ sugli sviluppi di calcio di punizione l’Afragolese trova la rete del raddoppio con Longo, ma il gol viene annullato per fuorigioco.



Punizione di Saba al 3’ che costringe Romano a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Gianni viene atterrato da un giocatore rossoblù e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bartulović, che però calcia alto. Al 16’ altra punizione pericolosa del Sassari Calcio Latte Dolce, ma il tiro di Tedde si stampa sulla traversa. Nel corso della seconda frazione, l’unica occasione dell’Afragolese arriva dai piedi del tandem d’attacco Longo-Caso Naturale, ma Carboni è abile a respingere in corner. Il forcing finale dei biancocelesti non dà gli esiti sperati e l’Afragolese vince 0-1.



Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Gianni, Medico, Salvaterra; Tedde, Saba, Cassini (16’ st Di Marco); Altea (32’ st Mudadu), Piredda (32’ st Piredda); Bartulović (22’ st Zecchinato). A disposizione: Casillo, Fusco, Pilo, Salaris, Marcangeli. Allenatore: ScottoAfragolese: Romano, Van Ransbeeck, Esposito, Longo (40’ st Bittaye), Caso Naturale, Percuoco, Sibilio (20’ st Cordato), Marchese (35’ st De Marzo), Forte, Nocerino, Elefante (17’ st Di Girolamo). A disposizione: Campisi, Palmini, Di Franco, Tiberio. Allenatore: Fabiano.



Marcatori: 10’ Longo

Ammonizioni: Altea (SLD), Tedde (SLD), Pireddu (SLD), Saba (SLD), Caso Naturale (A), Van Ransbeeck (A), Sibilio (A)

Angoli: 10-4

Recupero: pt 3’, st 5’