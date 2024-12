Cor 3 marzo 2022 La bandiera Ucraina sventola in Consiglio In Consiglio comunale ad Alghero irrompe la bandiera dell´Ucraina. Maddalena Soro ha cucito con le sue mani. Valdo Di Nolfo ricorda Gino Strada: vicinanza al popolo ucraino e contro ogni guerra e forma di violenza







«Un ringraziamento a Maddalena Soro per questo pensiero contro la guerra. Maddalena è una persona splendida, da sempre impegnata per i diritti, da sempre il suo impegno è in prima linea come ha fatto oggi. E' stato un momento importante, di vicinanza al popolo ucraino e contro ogni guerra e forma di violenza perchè come diceva il grande Gino Strada "non siamo pacifisti ma siamo contro la guerra" perchè "tutte le guerre sono un orrore e non ci si può voltare dall'altra parte"» il pensiero del consigliere Di Nolfo (Sinistra in Comune). ALGHERO - Maddalena Soro, cittadina da tempo impegnata nei diritti sociali ed umani ha donato al Consiglio Comunale una bandiera Ucraina da lei realizzata. Un piccolo gesto di solidarietà e pace voluto dalla signora Soro e dal Consigliere Di Nolfo, accolto e apprezzato dal sindaco Mario Conoci e da tutti i consiglieri comunali presenti in aula.l Consiglio comunale aveva approvato proprio nella seduta precedente, martedì, all’unanimità, un ordine del giorno con il quale esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti della città, minando la pace e la stabilità dell’Europa [ LEGGI ].«Un ringraziamento a Maddalena Soro per questo pensiero contro la guerra. Maddalena è una persona splendida, da sempre impegnata per i diritti, da sempre il suo impegno è in prima linea come ha fatto oggi. E' stato un momento importante, di vicinanza al popolo ucraino e contro ogni guerra e forma di violenza perchè come diceva il grande Gino Strada "non siamo pacifisti ma siamo contro la guerra" perchè "tutte le guerre sono un orrore e non ci si può voltare dall'altra parte"» il pensiero del consigliere Di Nolfo ().