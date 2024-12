Cor 3 marzo 2022 Malvasia, appuntamento a Bosa In calendario domani, venerdì 4 marzo, a Bosa, nell’Episcopio Vescovile a partire dalle ore 10, a cui parteciperanno produttori, esperti ed estimatori dell’antico vitigno



BOSA - È tutto pronto per l’appuntamento dedicato da Confagricoltura Oristano alla Malvasia e in calendario domani, venerdì 4 marzo, a Bosa, nell’Episcopio Vescovile a partire dalle ore 10, a cui parteciperanno produttori, esperti ed estimatori dell’antico vitigno. I lavori dal titolo “Malvasie di Sardegna, vini antichi per un mercato moderno”, si apriranno con i saluti istituzionali delle autorità a cui seguirà l’intervento del presidente Confagricoltura Oristano e di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele. In collegamento da Roma affronteranno il tema del “Piano strategico nazionale OCM: le opportunità per il settore vitivinicolo”, Vincenzo Lenucci e Palma Esposito dell’Area Politiche europee, competitività e Ufficio studi di Confagricoltura nazionale.



La parola passerà quindi ai produttori Gian Michele Columbu e Dario Deiana che illustreranno il mondo della Malvasia dal punto di vista di chi ogni giorno opera per realizzare questo vino straordinario. Sarà poi la volta del presidente dell’Associazione Strada della Malvasia di Bosa e del presidente del Consorzio di Tutela della Malvasia Doc di Bosa. Chiuderà l’incontro l’assessora dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Gabriella Murgia, che farà la sintesi dei diversi punti affrontati durante la mattinata. L’iniziativa è aperta ad appassionati di settore, coltivatori, amministratori locali, organi di informazione, studiosi e operatori turistici, culturali ed enogastronomici. L’ingresso negli spazi al chiuso dell’iniziativa sarà consentito ai soli possessori del super green pass e tutti i lavori saranno organizzati nel rispetto della normativa sanitaria sul contenimento della pandemia da Covid19.